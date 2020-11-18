Сеул, , 04:12 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 313 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Из них 245 случаев заражения связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за рубежа. Отмечается, что впервые с 29 августа в Южной Корее за одни сутки выявляют более 300 инфицированных. По-прежнему наибольшее число вновь выявленных пациентов приходится на столичный регион.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 29 311. Также за минувшие сутки в стране скончались два пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея жертвами осложнений COVID-19 стали 496 человек.