Пекин, , 04:12 — REGNUM Китай выделит еще больше онлайн-платформ для продвижения программ и сбора денежных средств для благотворительных организаций, сообщили в Министерстве гражданской администрации КНР.

Платформы будут выбраны из тех, что обладают явным влиянием и пользуются доверием в интернете, а также в благотворительном секторе, сообщили в министерстве, добавив, что операторы этих платформ должны иметь право на получение информационных услуг в Интернете.

Желающим было предложено подать заявки до 10 декабря, а финалисты будут обнародованы министерством после их рассмотрения и оценки. Онлайн-благотворительность стала популярной в Китае, поскольку многие считают, что она предлагает больше удобства и прозрачности по сравнению с традиционными методами пожертвования.

В Китае насчитывается в общей сложности 7169 зарегистрированных благотворительных организаций с 172 млн добровольцев по всей стране. Была также обнародована информация о более чем 3,9 млн волонтерских проектах, в рамках которых волонтеры проработали 2,19 млрд часов.