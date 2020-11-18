Якутск, , 04:04 — REGNUM Совет по охоте и охотничьему хозяйству Якутии рассмотрел проект указа главы Айсена Николаева об определении видов разрешенной охоты и сроках, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Замминистра экологии, природопользования и лесного хозяйства отметил, что новыми правилами охоты, которые вступают в РФ с 1 января 2021 года, разрешена охота петлями на зайца-беляка, боровую дичь и на волка. В связи с этим, в проекте предусмотрены виды петель и районы республики, где может применяться охота петлями.

Также предлагается ограничение на применение любых световых устройств, тепловизоров, приборов ночного видения для добычи охотничьих животных в темное время суток: копытных животных, медведей, пушных животных.

В проекте указа об охоте, Айсен Николаев также предлагает изменения по срокам охоты на лося, дикого северного оленя, бурого медведя, волка, ондатру, пернатую дичь, селезней уток с использованием живых подсадных уток, турпанов.

Первый зампредседателя правительства Якутии Алексей Колодезников поручил профильному министерству рассмотреть предложения районов, специалистов по срокам охоты и определить изменения на заседании Совета в конце ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области до конца года будет запрещена охота на лося. Ограничения начнут действовать с 15 ноября и продлятся по 31 декабря 2020 года включительно.