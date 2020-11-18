Вашингтон, , 03:32 — REGNUM Временный председатель Сената Конгресса США Чак Грассли (республиканец от штата Айова) заразился коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом 87-летний законодатель 17 ноября сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

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«У меня положительный результат на коронавирус. Я буду следовать указаниям своих врачей / рекомендациям CDC и продолжу карантин. Я чувствую себя хорошо + буду продолжать работать на жителей Айовы из дома», — написал Грассли. Он также поблагодарил всех за «добрые пожелания и молитвы» и выразил надежду, что скоро сможет вернуться к своему обычному графику.

Напомним, что пост, который занимает Грассли, является четвёртым по значимости в государственной иерархии США.

Как сообщало ИА REGNUM, новость о высокой эффективности (более 94%) вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной биотехнологической фирмой Moderna, повышает вероятность того, что США уже к концу года могут начать применять две вакцины от COVID-19.

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