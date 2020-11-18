Токио, , 03:23 — REGNUM Санта Клаус отменил запланированный визит в Японию из-за пандемии коронавирусной инфекции, передает телеканал NHK.

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Сообщается, что на протяжении 30 лет ежегодно из Финляндии в Японию приезжает официальный Санта Клаус. Он посещает детей в детских учреждениях и дарит им подарки. Однако в 2020 году визит персонажа пришлось отменить из-за пандемии коронавирусной инфекции.

В самой Finnair, которая занимается организацией поездок Санта Клауса, заявили, что изучают варианты доставки подарков японским детям без личного присутствия персонажа.