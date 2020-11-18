Лондон, , 02:48 — REGNUM В Великобритании за прошедшие сутки скончались 598 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба британского минздрава.

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Отмечается, что столь высокий показатель фиксируется в стране впервые с 6 мая. Всего с начала пандемии жертвами осложнений COVID-19 в Соединенном Королевстве стали 52 745 человек.

Также за минувшие сутки выявили 20 051 случай заражения коронавирусом нового типа. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Великобритании достигло 1 410 732.