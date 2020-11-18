Москва, , 08:47 — REGNUM Победителей наиболее престижного в мире конкурса в области туризма — премии World Travel Awards впервые объявят в Москве. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Обладатели главной туристической награды мира станут известны 27 ноября. При этом церемония пройдет в онлайн-формате. В 2020 году Москва завоевала награду в главной номинации «Лучшее туристическое направление. На этот раз российская столица представлена в семи категориях.

«Второй год подряд Москва становится претендентом на премию World Travel Awards в ключевых номинациях. Кроме того, наш город входит в топ-5 в рейтинге 100 лучших мегаполисов мира, в котором тоже учитывается туристическая привлекательность. Такие оценки международных экспертов, представителей туротрасли и самих путешественников лишь стимулируют нас развиваться дальше и повышать свою конкурентоспособность», —сказала Сергунина.

Читайте ранее в этом сюжете: Москвичи выберут темы для онлайн-курса по развитию карьеры