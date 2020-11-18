Красноярск, , 02:16 — REGNUM В среду, 18 ноября, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица, температура воздуха — 9… — 7 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:00 на Театральной площади было — 10 °C.

Ночью с 18 на 19 ноября ожидается до — 11 °C. Небольшой снег.

Скорость северо-западного, юго-западного ветра 2−7 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 748 мм рт. ст.

В четверг, 19 ноября, в Красноярске до — 8 °C днём и около — 10 °C ночью. Небольшой снег.

В пятницу, 20 ноября, в Красноярске ожидается до — 4 °C днём. Ночью — до — 7 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 18 ноября в центральных и южных районах Красноярского края на дорогах гололедица. На юге Таймырского муниципального района ожидаются порывы южного ветра 15−18 м/с, метель. В Туруханском районе порывы юго-западного ветра 15−20 м/с, метель.