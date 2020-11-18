Бразилиа, , 01:49 — REGNUM Общее количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии достигло 5 911 758, в том числе и выявленные за последние сутки — 35 294. Об этом сообщает на своем сайте бразильское министерство здравоохранения.

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Кроме того, за истекшие 24 часа в стране зарегистрировали 685 летальных исходов от осложнений при COVID-19. С начала пандемии в Бразилии от последствий этого заболевания умерли 166 699 пациентов. Также 5 361 592 человека смогли излечиться от коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что у России заключены «серьёзные договоренности» с Индией и Бразилией по разработке и регистрации вакцины против коронавируса.

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