Любляна, , 02:46 — REGNUM В Словении 17 ноября за последние 24 часа было зафиксировано 1388 новых случаев заражения коронавирусом, и скончалось еще 45 человек, пострадавших от последствий инфицирования COVID-19. Это самый высокий показатель за один день, заявили в правительстве Словении. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

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В Словении было проведено 5326 ПЦР-тестов, 26,06% которых имело положительный результат, что меньше, чем в предыдущий день, когда было подтвержден 501 новый случай заражения, что составило почти 28%.

В настоящее время в словенских больницах находится 1275 пациентов, что на 24 больше, чем 16 ноября, из которых 209 пациентов имеют осложнения и размещены в реанимации.

Напомним, правительство Словении 16 ноября еще на 30 дней продлило режим эпидемии, в рамках которого оно имеет право принимать все необходимые меры для замедления распространения коронавируса. Это решение вступит в силу 18 ноября.

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