Загреб, , 23:40 — REGNUM В Хорватии в течение нескольких дней проводятся дискуссии о праздновании дня памяти жертв Вуковара и Шкабрне в ходе гражданской войны в Хорватии 1991−1995 годов. На заседании правительства 17 ноября премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович объявил о том, что «колонна памяти» 18 ноября почтит память хорватских жертв в Вуковаре и Шкабрне. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index.

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Тем не менее, хорватские вирусологи предостерегли от организации шествия колонны памяти из-за угрозы распространения коронавируса. В то же время Национальный штаб гражданской защиты Хорватии принял особое решение, позволяющее организовать шествие, состоящие из 100 человек, в тот момент, когда в Хорватии запрещены общественные собрания более 50 человек.

Напомним, в середине ноября по всей Хорватии проходят мероприятия, приуроченные ко взятию города Вуковар подразделениями Югославской народной армии (ЮНА) и сербскими ополченцами. В нынешней Хорватии, к которой город отошел в 1998 году после ликвидации непризнанного государства хорватских сербов Республики Сербская Краина (РСК), эта дата трактуется как трагическая. В прошлом году данный день объявлен государственным праздником.