Тегеран, , 08:36 — REGNUM Число погибших от вспышки COVID-19 в Иране выросло до 42 461 с 788 473 подтвержденными случаями заболевания, заявил высокопоставленный иранский чиновник 17 ноября. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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По словам официального представителя министерства здравоохранения Ирана Симы Лари, подтвержденные случаи заражения резко возросли в течение текущей недели, и за последние 24 часа в Иране было зарегистрировано 13 352 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, что увеличило общее число инфекций до 788 473.

Она отметила, что за последние 24 часа погибли 482 пациента с COVID-19, в результате чего общее число погибших достигло 42 461 человека. Лари подчеркнула, что 5691 пациент находится в критическом состоянии, а из всех заразившихся иранцев 570 774 выздоровели.

«До сих пор по всей стране было проведено 5 586 141 обследование на выявление случаев заражения», — сообщила она.