Москва, , 23:05 — REGNUM В Москве за последние сутки скончались ещё 76 пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев возросло до 8009. Об этом сообщили вечером 17 ноября в оперативном штабе столицы.

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Как отмечается, у всех умерших пациентов была диагностирована пневмония и был положительный результат тестов на коронавирус.

Согласно последним данным штаба, всего в Москве выявлено уже более 522 тысяч случаев заражения коронавирусом, в том числе 5882 случая — за последние сутки. Излечились и были выписаны более 377 тысяч пациентов.

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