Москва, , 22:59 — REGNUM В Москве за период с начала ноября выявлено более тысячи случаев нарушения режима обязательной изоляции больными COVID-19, проходящими лечение на дому. Об этом 17 ноября сообщил ТАСС начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

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Он подчеркнул, что нарушение режима данной категорией граждан «неизбежно ведёт к заражению коронавирусной инфекцией большого числа жителей столицы», поэтому за ними ведётся постоянный контроль.

За весь период действия режима повышенной готовности в Москве выявлено уже более 91 тысячи нарушителей режима обязательной изоляции, уточнил чиновник.

Как передавало ИА REGNUM, согласно последним данным оперативного штаба, в столице выявлено свыше 522 тысяч случаев заражения коронавирусом, в том числе 5882 случая — за последние сутки. Скончались 7933 пациента с COVID-19, излечились и были выписаны более 377 тысяч человек.