Париж, , 23:43 — REGNUM Во Франции всего за время пандемии умерли 45 491 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 437 пациентов.

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Об этом во вторник, 17 ноября, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 45 522 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 2,036 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что пандемия вируса SARS-CoV-2 в стране«пошла на спад».

Министр также добавил, что пока не знает, когда карантинные меры будут отменены, и что правительство «не может допустить, чтобы жители Франции массово собирались везде» на новогодние праздники.

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