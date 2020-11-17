Вашингтон, , 22:22 — REGNUM Глава PlayStation Джим Райан отказался отвечать на вопрос о том, будет ли следующая игра серии God of War эксклюзивом PlayStation 5. Интервью с ним было опубликовано 17 ноября в британской газете The Telegraph.

«Сожалею. Мне сегодня нечего об этом сказать», — сказал Райан, когда журналисты задали ему соответствующий вопрос. Портал Kotaku отметил, что ответ менеджера PlayStation может говорить о том, что Sony пока не имеет чёткой позиции в вопросе об эксклюзивности игр для PS5.

Напомним, Sony официально анонсировала игру God of War: Ragnarok 17 сентября 2020 года, во время трансляции, посвящённой PlayStation 5. Её разработкой занимается студия Sony Santa Monica.

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