Вашингтон, , 21:49 — REGNUM Владельцы PlayStation 5, желающие сыграть в улучшенную версию игры No Man's Sky для новых консолей, столкнулись с проблемой. Об этом 17 ноября сообщил пользователь форума Reddit, известный под ником TreasureChestTV.

Он рассказал, что его знакомые перенесли свои сохранения No Man's Sky с PS4 на PS5, и только через несколько дней поняли, что играют в старую версию игры. Он отметил, что геймерам следует обратить внимание на надпись в игре, которая сообщает о её версии. Если они увидят, что играют в вариант для PS4, им нужно зайти в магазин игр для PS5 и обновить No Man's Sky.

Напомним, релиз PlayStation 5 состоялся в США, Японии и ряде других стран 12 ноября 2020 года. В России консоль официально поступит в продажу 19 ноября 2020-го.

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