Вашингтон, , 21:38 — REGNUM Разработчики приключенческой игры от первого лица Call of the Sea назвали дату её релиза. Об этом 17 ноября сообщил портал Game Rant.

Они также выложили в сеть новый трейлер, в котором показали часть игрового процесса. Видео даёт геймерам понять, что Call of the Sea предложит им выступить в роли женщины по имени Нора, которая ищет своего пропавшего мужа. Им предстоит собирать различные предметы и решать головоломки.

Игра выйдет на консолях Xbox и ПК 8 декабря 2020 года. Ранее создатели игры сообщили, что они черпали вдохновение в романах Говарда Лавкрафта.

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