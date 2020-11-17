Тюмень, , 21:30 — REGNUM Тюменский большой драматический театр в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией с коронавирусом и ОРВИ уходит на карантин до 6 декабря 2020 года. Об этом сообщается на сайте культурного учреждения.

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Коллектив театра просит отнестись с понимаем к принятому решению. Спектакли перенесены на другие даты, купленные билеты можно заменить.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области отмечается рост суточных заражений коронавирусом. С начала пандемии на 17 ноября 2020 года в регионе зарегистрировано 16 076 заражений коронавирусом, выздоровели 10 631 человек, 114 пациентов с COVID-19 скончались.