Кострома, , 20:46 — REGNUM В Костромской области начала работу система реабилитации для людей, переболевших новой коронавирусной инфекцией. Система включает в себя три этапа: лечебный стационар в областных медучреждениях, восстановительный стационар на базе санатория «Колос» и третий этап — амбулаторный и дневной стационар на базе частного медицинского центра «Мирт». О последствиях новой инфекции, процессе восстановления больных и методиках реабилитационной работы в интервью ИА REGNUM рассказал заместитель директора по лечебной части санатория «Колос», главный реабилитолог Костромской области Игорь Карасев.

ИА REGNUM: Игорь Владимирович, как вы оцениваете значение пандемии коронавируса для человечества?

Это испытание, которое дано нам, чтобы посмотреть, кто окажется наиболее стойким в условиях хаоса. Сумеем ли мы вместе, сообща противостоять этой угрозе, сделаем ли какие-то выводы.

Главный реабилитолог Костромской области Игорь Карасев Наталья Диева © ИА REGNUM

ИА REGNUM: Люди справятся с этой задачей?

Если мы будем продолжать «молиться на золотого тельца», положительных выводов не будет. Руководителям пора повернуться лицом к человеку, а не к доллару, газу или нефти. Людям пора пересмотреть отношение к главным ценностям. Назовите их как угодно — моральный кодекс строителей коммунизма, заповеди, Коран — принципы практически одни и те же. Надо оставаться порядочными и человечными. Понять для себя, что такое добро и что такое зло.

ИА REGNUM: Что страшнее — сам коронавирус или его последствия?

Однозначно последствия. Были и есть болезни намного более серьёзные, чем коронавирус. Человек боится неизвестности, а точные последствия новой коронавирусной инфекции никто не может предсказать. Всё новое страшно.

ИА REGNUM: Заражение SARS-CoV-2 всегда отрицательно сказывается на организме, или у кого-то обходится без последствий?

Есть бессимптомные носители, в том числе дети, но чем для них всё это кончится, пока непонятно. Что будет через полгода, год? Насколько на органы повлияет аутоиммунный процесс, вызываемый коронавирусом? Ответа на эти вопросы пока нет. Полную картину мы поймём лет через 15−20, когда начнут развиваться те дети, которые переболели в данный момент.

ИА REGNUM: Какие последствия в основном возникают у людей, переболевших новой инфекцией?

В той или иной степени поражаются практически все органы, но каждый человек болеет коронавирусом индивидуально. В первую очередь эта инфекция бьёт по голове и лёгким. Идёт поражение дыхательной системы, кислород плохо идёт к органам — мозгу, сердцу, печени, почкам, половым органам, конечностям. Из-за этого возникают умственные, когнитивные расстройства — нарушаются умственные способности человека.

ИА REGNUM: Надолго?

Пока мы встречаемся с обратимыми последствиями, но, наверное, будут и необратимые.

ИА REGNUM: Сколько времени нужно, чтобы восстановиться после коронавируса?

Реабилитация после коронавируса наиболее эффективна в первые два месяца после болезни. Пока мы реабилитируем людей от 13 до 17 дней. Но это средние цифры — реабилитация всегда индивидуальна. Тут не как в обычной медицине — вот тебе таблетка, через неделю будешь здоров. Каждому человеку в зависимости от его особенностей здоровья подбирается индивидуальный комплекс. Если мы достигаем хорошего эффекта, то восстановление быстрое, человека можно выписать и раньше.

ИА REGNUM: Процесс лечения коронавируса вредит организму? Больным приходится принимать сильные препараты, которые могут сказаться на печени, почках.

Конечно, у каждого препарата есть свои побочные явления. Мы смотрим, насколько они выражены, в чём они проявляются, и плавно исправляем этот момент. На самом деле за те 10 дней, которые больных лечат антибиотиками, серьёзных «побочек» для организма, как правило, не возникает, препараты подбираются грамотно. Куда серьёзнее физических психические «побочки». Люди приходят к нам со стационаров, ИВЛ — им никто не закрывал глаза, они видели, что творится рядом с ними. Психика из-за этого «летит» у всех. Они, как дети, боятся белых скафандров и масок.

ИА REGNUM: Каковы возможности системы реабилитации, созданной в Костромской области, что она в себя включает?

В Костромской области сейчас созданы все условия для реабилитации, полный курс можно получить, не выезжая из региона. Первое, что мы делаем в «Колосе» — оцениваем уровень тревоги и депрессии пациента. Мы «выдёргиваем» человека психологическими тренингами, даём ему отдохнуть, нагуляться — выйти из этого состояния. После того, как человек более-менее адаптировался, идут комфортные физиотерапевтические процедуры, направленные на стимуляцию дыхательного центра, насыщение крови кислородом, мышечное восстановление. Люди приходят к нам с очень низким уровнем белка, серьёзной анемией, поэтому им необходимо качественное питание. Состояние людей бывает такое, что они внезапно теряют сознание, поэтому подходим к восстановлению очень и очень аккуратно, дозируя физические нагрузки.

Санаторий «Колос» Adm44.ru

ИА REGNUM: Обычно о посттравматическом синдроме принято говорить в связи с войнами и катастрофами. Почему после COVID-19 у людей возникает психическое расстройство, ведь речь идёт о болезни, а не о войне?

Состояние стресса — это норма для человеческого организма. А вот когда стресса два, три, четыре и человек не знает, за что хвататься, возникает полная раскоординация. Плюс в остром периоде болезни идёт гипоксия мозга — простыми словами, транспорт кислорода к мозгу уменьшается в два раза, и человек оказывается наполовину придушенным, причём не на час, а на несколько суток. Как он будет чувствовать себя после того, как побыл «в петле» четыре дня, хотел дышать, но ему не хватало воздуха? Ещё они знают, что происходит рядом. Человек лежит в палате и видит, что таких, как он, множество. Сегодня одного унесли, а на его место положили другого. Человек всегда всё переносит на себя, поэтому пациенты и приходят испуганными. Они замкнуты, неадекватны после гипоксии, ведут себя как большие дети, боятся попасть обратно. Лечится это разговорами — специалисты беседуют с людьми о том, что было в их жизни до болезни, вытаскивают светлые промежутки. Важно доказать, что каждый может вернуться к тому, что было до коронавируса.

ИА REGNUM: Наверное, в психологическом плане врачи чувствует себя едва ли лучше, чем пациенты.

Они каждый день идут на войну, и каждый раз возвращаются с неё домой. Врачи должны преодолевать в себе страх каждые сутки. Это очень здорово ломает психику. Кто-то умудряется не терять себя, кто-то плюёт на работу, кто-то на себя. Поэтому мы имеем высокий уровень заболеваемости среди медиков с достаточно тяжёлыми последствиями. Приведу сравнение. МЧС публиковало исследование про пожары в кинотеатрах. Если из 100 людей во время чрезвычайной ситуации найдётся хотя бы один человек, способный взять на себя роль организатора, жертв не будет. Если не найдётся — погибнут десятки и сотни. Здесь примерно то же самое — кто-то должен взять на себя смелость и идти вперёд. Сейчас реабилитация экстренно необходима и самим медикам. Нужно выдергивать врачей из рабочего процесса хотя бы на неделю, чтобы засунуть в подводный душ, русскую баню, отмассировать, нагулять, накормить и вернуть на работу с новыми силами.

ИА REGNUM: Число заразившихся в Костромской области приближается к 10 тысячам, в России — к 2 миллионам. Однако на реабилитацию могут рассчитывать далеко не все пациенты. Как можно восстановить здоровье после коронавируса в домашних условиях?

Купить дыхательный тренажер Фролова, небулайзер, и подышать. Немного изменить образ жизни — делать минимальную зарядку, обязательно гулять, можно с лыжными палками, вспомнить, что тебя радует. Собаку завести, в конце концов. Советов по питанию давать не буду — тут всё очень индивидуально. Вообще после лёгкой формы было бы замечательно обследоваться у врача и поехать в хороший санаторий — не надо реабилитироваться на пляже в Турции, большой пользы для здоровья там нет.

ИА REGNUM: Как родственники переболевших могут помочь им с реабилитацией?

Не жалеть их. Гиперопека — серьёзный барьер для восстановления человека. Человек выздоровел, и относиться к нему надо как обычно. Можно чем-то порадовать — главное, не слишком активно. Не надо никого пытать разговорами о пережитом — если человек захочет поделиться эмоциями, расскажет всё сам.

ИА REGNUM: Как на фоне пандемии можно объяснить существование ковид-диссидентов?

Отрицание очевидного идёт не от большого ума. Это уход в тину, болото — «я ничего не знаю, ничего не хочу». Это политика лягушки из болота, а не человека, который хочет развиваться. Бороться с ними бесполезно, заставлять что-то делать — тоже. Лучшее лекарство в данном случае — правда. Мне тоже сначала казалось, что коронавирус — это придуманная инфекция или грипп, но когда я побеседовал с переболевшими, посмотрел на вскрытие и увидел желе на том месте, где у человека должны быть лёгкие, понимание пришло. Самое опасное в нынешней ситуации — сокрытие информации, полуправда, на этой почве и «растут» ковид-диссиденты. У людей должна быть возможность получить правдивые данные и информацию. Если власти боятся паники или последствий для психики — пусть объясняют людям последствия знаний, берут с них расписки, отправляют их после увиденного к психологам, но зато люди будут знать правду.

ИА REGNUM: Спасибо вам, Игорь Владимирович, за интервью и за вашу работу.