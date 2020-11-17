Рим, , 20:11 — REGNUM

По данным на вечер вторника, 17 ноября, в Италии умерли 46 464 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 731, суточный прирост стал самым большим с апреля 2020 года, сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Днем ранее число умерших носителей вируса увеличилось на 504.

Выздоровели 457 798 человек, за сутки этот показатель увеличился на 15 434 (днем ранее — на 21 554).

Число подтвержденных носителей выросло на 32 191 (днем ранее — на 27 354).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 1 238 072 (около 2% населения страны). В настоящее время заражены 733 810 человек (на 16 026 больше, чем днем ранее), что является самым высоким показателем за время эпидемии.

Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) снова стало расти в начале августа 2020 года. С этого времени оно увеличилось в 61 раз. За последний месяц число зараженных выросло вшестеро. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.