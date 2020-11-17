Курган, , 20:08 — REGNUM В Курганской области военные медики, работая в реанимациях пяти больниц, спасли более 200 пациентов с тяжелой формой COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

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Всего за 20 дней работы военные врачи осмотрели и назначили лечение более чем 1700 пациентам. Помимо этого, сводный отряд Министерства обороны РФ внёс изменения в тактику лечения пациентов курганских больниц, в частности, в медикаментозную и кислородную терапии. Напомним, в состав отряда вошли военные анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи, терапевты, инфекционисты, кардиологи и эпидемиологи.

С помощью военных специалистов была определена единая стратегия работы системы здравоохранения и медицинских учреждений Курганской области, в также оптимизированы схемы маршрутизации пациентов, повышена эффективность мероприятий по предотвращению распространения коронавируса среди медперсонала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сводный отряд Минобороны РФ прилетел в Курганскую область 28 октября по обращению губернатора региона Вадима Шумкова к главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко. Затем Минздрав обратился к министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу, который распорядился помочь региону в борьбе с коронавирусной инфекцией.