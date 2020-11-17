Липецк, 17 ноября 2020, 20:01 — REGNUM Победителей финала всероссийского конкурса «Большая перемена» 16 ноября чествовали в администрации Липецкой области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, глава региона Игорь Артамонов вручил благодарственные письма пятерым старшеклассникам, а также их наставникам и руководителям образовательных учреждений. Всего были отмечены 14 человек.
Глава региона добавил, что во главе угла стоит правильная мотивация.
В 2020 году конкурс проводился впервые и собрал более миллиона участников, в том числе свыше шести тысяч школьников из Липецкой области. Финал проходил с 31 октября по 5 ноября в Международном детском центре «Артек» в Крыму. Школьники из всех российских регионов четыре дня работали в формате форсайт-сессий над созданием «Города будущего» по шести трекам: «Образование будущего», «Предпринимательство», «Искусство-Арт», «Урбанистика», «Волонтерство» и «Здоровый образ жизни». В финале участвовали 16 липчан, из них победителями стали один девятиклассник и четыре учащихся 11 класса.
Победители среди 11 классов получат приз в размере миллиона рублей, который они смогут направить на оплату обучения. Также им добавят пять дополнительных баллов к портфолио достижений для поступления в вуз. Победители среди 9−10 классов премируются суммой в 200 тысяч рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов. Все финалисты конкурса — 1200 человек — премируются путевками в «Артек». Также в число лучших на конкурсе вошла липецкая гимназия № 19 имени Н. З. Поповичевой. Школа получит два миллиона рублей для создания образовательных возможностей и технического оснащения.