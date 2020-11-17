Йошкар-Ола, , 19:35 — REGNUM Газпром в течение пяти лет планирует направить на газификацию Марий Эл около 4 млрд рублей инвестиций. Об этом стало известно по итогам совещания глава республики Александра Евстифеева и генерального директора компании «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова, сообщает пресс-служба правительства региона.

Газовый вентиль Павел Редин © ИА Красная Весна

На эти средства до 2025 года планируется строительство еще 17 объектов в шести муниципальных районах, что позволит газифицировать 58 населенных пунктов, подключить к системе газоснабжения 3870 домовладений и перевести на природный газ 16 котельных.

Правительство Марий Эл обязуется построить внутрипоселковые газопроводы общей протяженностью 177 км. По итогам всех мероприятий показатель газификации республики должен увеличиться до 90,8%, газификация сельской местности — до 80,85%.

Напомним, с 2002 года Газпром направил на газификацию республики 3,1 млрд рублей, было построено 46 газопроводов общей протяженностью 723 км.

В 2017 году показатель газификации республики составлял 87,9%, увеличившись с 66,7% в 2005 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле власти республики обратились с просьбой в ПАО «Газпром» о включении строительства 50 км магистрального газопровода «Йошкар-Ола — Оршанка» в инвестиционную программу. Строительство газопровода необходимо в рамках решения вопроса о газификации Килемарского и Юринского районов, а также частичной газификации Оршанского района.

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