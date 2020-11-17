Рим, , 19:01 — REGNUM В Италии наблюдается настоящий «демографический оползень», с таким заявлением выступили во вторник, 17 ноября, эксперты фонда Save the children, передает Mediaset.

Рождаемость в Италии продолжает снижаться, и с каждым годом этот процесс ускоряется, отметили эксперты.

За последние десять лет в стране число несовершеннолетних граждан сократилось на 385 тысяч, сейчас они составляют лишь 16% всего населения.

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