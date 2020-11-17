Москва, , 18:55 — REGNUM Из-за сильного ветра в Москве объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Соответствующая информация размещена на сайте Гидрометцентра России.

На прогностической карте предупреждений для ЦФО Москва, Подмосковье, а также северные регионы округа выделены жёлтым цветом, что означает потенциальную опасность погоды. Причина — сильный ветер с порывами до 20 м/с.

В Москве предупреждение будет действовать с 13 часов 18 ноября до 13 часов 20 ноября, в Московской области — с 11 часов 18 ноября до 11 часов 20 ноября.