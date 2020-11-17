Рим, , 18:40 — REGNUM С начала эпидемии коронавирусом заразились около 126 тысяч несовершеннолетних граждан Италии, это около 12% от общего числа зараженных, сообщили во вторник, 17 ноября, в национальном Высшем институте здравоохранения.

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При этом врачи отметили, что подростки заражаются значительно чаще, чем маленькие дети. Зарегистрированы чуть более 36 тысяч зараженных в возрасте от 0 до 9 лет и около 90 тысяч — в возрасте от 10 до 19 лет.

По данным на 16 ноября, в Италии умерли 45 733 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 504 (днем ранее — на 546). Выздоровели 442 364 человека, за сутки этот показатель увеличился на 21 554 (днем ранее — на 9376). Число подтвержденных носителей выросло на 27 354 (днем ранее — на 33 979). Количество новых выявленных случаев снижается четвертый день подряд, но связано это исключительно с сокращением числа проведенных тестов.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 1 205 881 (около 2% населения страны). В настоящее время заражены 717 784 человека (на 5294 больше, чем днем ранее), что является самым высоким показателем за время эпидемии. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) снова стало расти в начале августа 2020 года. С этого времени оно увеличилось почти в 60 раз. За последний месяц число зараженных выросло почти в семь раз. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией.