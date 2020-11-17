Бишкек, , 18:39 — REGNUM Минздрав Киргизии выплатил в качестве компенсации по 200 тысяч сомов (181 тысяче рублей) еще 102 медицинским специалистам, заразившимся коронавирусной инфекцией во время работы с больными COVID-19 пациентами. Об этом на пресс-конференции заявил глава минздрава Алымкадыр Бейшеналиев.

Минздрав Киргизии

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По словам министра здравоохранения, всего за все время единовременные выплаты получили 479 киргизстанских медиков.

Также высокопоставленный чиновник отметил, что семьям 29 медицинских работников, погибших от COVID-19, государство выплатило по 1 млн сомов (901 тысяче рублей).

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, с начала пандемии и до настоящего времени в Киргизии выявлено 3 750 случаев коронавируса среди медицинских работников. Из них 3 505 выздоровели, а еще 84 — умерли.