Бишкек, , 18:28 — REGNUM Узбекистан намерен построить в Киргизии два мобильных медицинских стационара — в Кадамжайском районе Баткенской области и в столице республики. Об этом на пресс-конференции заявил глава киргизского минздрава Алымкадыр Бейшеналиев.

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По словам высокопоставленного чиновника, новые медучреждения будут рассчитаны на 200 койко-мест, оснащены необходимым оборудованием и обеспечены системой отопления.

«В Бишкеке стационар построят на территории Национального госпиталя, а в Кадамджае — на территории районной больницы. Узбекские строители обещают закончить строительство кадамжайского стационара за десять дней», — резюмировал министр здравоохранения.