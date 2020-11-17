Москва, , 18:24 — REGNUM В Московской области коммунальные службы готовы к непогоде и возможному ледяному дождю. Об этом сообщили в министерстве благоустройства Подмосковья.

«Все управляющие компании у нас в полной готовности», — цитирует представителя министерства РИАМО.

Согласно его информации, у коммунальщиков региона сформирован запас противогололёдных материалов, готовы к ледяному дождю и дворники.

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