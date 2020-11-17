Екатеринбург, , 18:27 — REGNUM Кколичества больных COVID-19 в больницах Свердловской области, отражённое в статистике заболеваемости, связано с особенностями учёта пациентов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе региона.

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Ранее в статистике указали, что 16 ноября 2020 года в медучреждениях находились 2550 больных, из них 2116 — в состоянии средней тяжести, а 17 ноября — 4005 больных, из них 3546 — в состоянии средней тяжести.

В штабе уточнили, что изменения связаны «исключительно с идущим объединением информационных систем минздрава Свердловской области и горздрава Екатеринбурга». В результате объединения «появились возможности по предоставлению оперативных данных из медучреждений разной подчиненности».

«Говорить о фактическом кратном росте числа больных этой категории нельзя», — добавили в оперштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области с начала пандемии подтверждено уже 907 случаев смерти от COVID-19.

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