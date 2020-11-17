Воронеж, , 18:01 — REGNUM В трети из проверенных развлекательных заведений Воронежской области выявлены нарушения антиковидных требований. Об этом сообщили в пресс-службе правительства 17 ноября.

В ходе рейдов проверяющие нашли нарушения эпидемиологических требований в 25 развлекательных заведениях региона. В числе нарушений — курение посетителями кальянов, работа караоке, проведение массовых развлекательных мероприятий без входного контроля с термометрией, бактерицидных облучателей и дезинфицирующих средств.

Также в пресс-службе сообщили, что территориальное управление Роспотребнадзора передало в прокуратуру области материалы по нарушениям, выявленным в Event Hall на «техно-вечеринке», состоявшейся 14 ноября. Глава регионального ведомства Игорь Механтьев уточнил, что если подтвердятся факты заражения людей на вечеринке из-за нарушений, материалы могут быть переданы и следователям.

Как сообщало ИА REGNUM, о нарушениях на мероприятии, заявленном как «первая глобальная техно-вечеринка» в Воронеже, состоявшемся 14 ноября в концертном зале Event-Hall сити-парка «Град», Роспотребнадзор сообщил 16 ноября. Какие именно нарушения были выявлены, не уточняется.

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