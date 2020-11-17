Курган, , 17:54 — REGNUM В Курганской области число пенсионеров с COVID-19, старше 65 лет, за неделю выросло на 20%. Об этом сообщил главный санитарный врач Курганской области Григорий Хохлов.

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Причём каждый пятый заболевший COVID-19 в Зауралье приходится на вышеуказанный возраст.

«Обращаюсь к нашим бабушкам и дедушкам с просьбой меньше контактировать даже с близкими родственниками, соблюдать масочный режим и не посещать места массового скопления людей, потому что заболевание у пенсионеров протекает более тяжело, чем у молодого поколения», — отметил Григорий Хохлов.

По информации управления Роспотребнадзора по Курганской области, на территории региона с 9 по 15 ноября зарегистрировано 657 случаев заражения коронавирусом — это на 8% больше, чем за предыдущую неделю.