Киев, , 20:07 — REGNUM Участники акции протеста попытались прорваться в здание Верховной рады. Об этом сообщило 17 ноября информационное агентство Украинские новости.

Попытки штурмовать Раду начались после того, как парламентарии провалили голосование за внесение законопроектов №3853−1 и 3853−2 об отсрочке введения регистраторов расчётных операций.

В ходе стычек полицейские задержали нескольких протестующих.

Напомним, ранее Верховная рада Украины отклонила законопроект о смягчении «карантина выходного дня». Решение поддержали всего 149 депутатов.

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