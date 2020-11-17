Калуга, , 17:37 — REGNUM Запущен в работу официальный сайт всероссийского проекта «Калуга — Новогодняя столица России 2021», сообщили 17 ноября корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве по развитию туризма Калужской области.

Заработал сайт «Калуга – Новогодняя столица России 2021» Kaluganovogodnyaya.ru

Сайт, разработанный туристско-информационным центром «Калужский край», содержит всю информацию, необходимую для калужан и гостей города, желающих принять участие в мероприятиях Новогодней столицы России 2021. Отдельными разделами на сайте представлены афиша с анонсом всех мероприятий Новогодней столицы, новости, зимние маршруты, объекты размещения, места питания, карта Калуги с обозначениями новогодних локаций. Сайт постоянно обновляется.

Новогодняя программа охватывает период с 12 декабря по 9 января. Определены восемь городских площадок, на которых развернутся мероприятия новогодней программы: площадь Старый Торг, концертная площадка на территории Гостиного двора, Центральный парк культуры и отдыха, Театральная площадь с одноимённой улицей, новый парк на улице Марата, площадка у Государственного музея истории космонавтики, набережная Яченского водохранилища. Полная афиша новогодних мероприятий в Калуге опубликована также на портале регионального Агентства по развитию туризма

7 января 2020 года Калуга приняла у Рязани хрустальную снежинку — символ новогодней столицы. Проект Министерства культуры РФ «Новогодняя столица России» направлен на популяризацию въездного и внутреннего туризма, так что отметить народный праздник в новогодней столице едут со всей страны. Почётный знак — хрустальная снежинка — будет храниться в Калуге до 9 января 2021 года, когда на торжественной церемонии закрытия состоится передача символа Нового года другому региону России.

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