Верхотурье, Свердловская область, , 17:32 — REGNUM Выписка пожилой женщины с онкозаболеванием в Верхотурье (Свердловская область) произошла ночью, потому что к пациентке поздно пришли родственники. Об этом заявил главный врач Верхотурской районной больницы Сергей Полтавский местным СМИ.

Как передаёт портал «Е1», на видео дочь женщины заявила, что онкобольную выписали из медучреждения якобы из-за нехватки мест. Однако главврач опроверг эту информацию и показал фотографии, на которых есть свободные койки.

«В день выписки пациентки у нас было свободно 15 коек, так что речи о нехватке мест вообще не шло», — сказал Полтавский.

Пациентку вылечили от COVID-19, также у женщины есть онкологическое заболевание и сахарный диабет.

Как сообщало ИА REGNUM, в больницах Свердловской области лежат 4005 пациентов в состоянии средней тяжести или более тяжёлом.