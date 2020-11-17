Бишкек, , 17:22 — REGNUM Нижний Новгород может лишиться еще одной старинной усадьбы — возведенного в 1840-е годы дома Бурмистровых, который планируют снести ради строительства на его месте «элитной» пятиэтажки, пишут нижегородские СМИ.

Подрядчик обосновывает предстоящий снос старинного деревянного особняка, который является образцом русского деревянного зодчества, тем, что здание находится в аварийном состоянии.

В соответствии с проектом реконструкции, главный дом усадьбы Бурмистровых снесут, а затем обещают воссоздать в прежних габаритах и с прежними фасадами, а «элитку» пристроят уже вплотную к нему.

Также на территории усадьбы планируют разместить большую подземную парковку.