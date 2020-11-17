Красноярск, , 17:18 — REGNUM Эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в Красноярском крае остаётся сложной. Об этом на совещании 17 ноября сообщил министр здравоохранения региона Борис Немик.

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Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, в регионе на сегодняшний день коронавирус выявлен у 31 882 человек. Выздоровели 24 342 человека. Таким образом, в стационарах или на амбулаторном лечении остаются более семи тысяч жителей края.

В регионе для лечения пациентов с COVID-19 развёрнуто 6588 коек. Это треть всего коечного фонда краевой системы здравоохранения. По словам Немика, «коронавирусные» койки в крае заполнены на 90%. Загруженность оборудованных подачей кислорода коек оценивается в 67%. Загруженность аппаратов ИВЛ — 25%.

На совещании председатель краевого правительства Юрий Лапшин поручил министрам оперативно реагировать на потребности медицинской системы в период пандемии.

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Как сообщало ИА REGNUM, за весь период в Красноярском крае скончались 858 человек, у которых был выявлен коронавирус.

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