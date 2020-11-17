Калуга, 17 ноября 2020, 17:08 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 135 человек за последние сутки, сообщает 17 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне было зарегистрировано 138 подтверждённых случаев.
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Всего в регионе положительные результаты тестов подтверждены у 14 тыс. 168 человек, 3 тыс. 284 человека находятся на лечении, 10 тыс. 787 человек выздоровели, 97 человек умерли. Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов в Калуге (1257), в Обнинске (315), в Боровском районе (261) и в Людиновском районе (179).
В медицинских организациях области в настоящее время функционирует 2138 круглосуточных инфекционных коек, на которых проходят лечение 1652 пациента. Из них на инвазивной искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 10 человек, на неинвазивной ИВЛ — 32, на кислородной поддержке — 945 человек. Свободных коек в регионе — 22,7%.
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