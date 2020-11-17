Белгород, , 17:05 — REGNUM На карантин из-за выявления случаев заражения коронавирусом закрыт детский сад в селе Кочетовка Ивнянского района Белгородской области. Это единственное учреждение в регионе, полностью ушедшее на санитарные каникулы. Об этом 17 ноября на заседании оперативного штаба заявила заместитель губернатора Наталия Зубарева.

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Детский сад в Кочетовке посещали 33 воспитанника. Всего в регионе из-за коронавируса на карантин закрыты девять групп детских садов, с общим количеством в 172 ребёнка. Кроме того, в трёх различных классах региона выявлено три школьника с положительным тестом на инфекцию, на дистанционную учёбу были отправлены 85 человек.

По данным властей, из-за ОРВИ в детских садах Белгородской области закрыто девять групп (это 197 детей) и два класса в школах (на дистанционное обучение переведены 18 учеников).