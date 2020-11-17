Токио, , 17:00 — REGNUM Фанатка Bloodborne с ником Deutschgreen создала функционирующий экземпляр трости-хлыста из игры. Об этом 17 ноября сообщает сайт cybersport.ru.

https://twitter.com/Deutschgreen/status/1327512599974461440

Девушка создала трость, которая может выпускать множество небольших клинков во время движения. При этом, ударив инструментом по земле, он возвращается в первоначальное состояние.

Напомним, Bloodborne — это ролевой экшен от японской студии From Software. В игре трость-хлыст является одним из трёх стартовых оружий.

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