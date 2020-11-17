Ростов-на-Дону, , 16:58 — REGNUM Патологоанатомическая служба в Ростовской области работает с максимальными нагрузками из-за COVID-19, ситуация оценивается как напряжённая. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре 17 ноября.

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«В настоящий момент ситуация с работой моргов в регионе напряжённая, но не критическая. Все патолого-анатомические бюро и морги при учреждениях здравоохранения функционируют в штатном режиме», — уточнили в пресс-центре.

ИА REGNUM напоминает, что по данным на 17 ноября в Ростовской области зарегистрировано 35 тыс. 907 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 28 тыс. 774 пациента с подтверждённым диагнозом. Число жертв COVID-19 на Дону достигло 1 тыс. 94 человека.