Екатеринбург, 17 ноября 2020, 16:57 — REGNUM Свято-Троицкий кафедральный собор в Алапаевске (Свердловская область) перейдёт в собственность Русской православной церкви. Решение приняли на заседании регионального Законодательного собрания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Балансовая стоимость объекта — более 50 млн рублей. Площадь собора составляет 751 кв. м.
По словам и. о. главы регионального министерства по управлению госимуществом Сергея Зырянова, здание передали по просьбе православного прихода собора.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее властям Санкт-Петербурга предложили передать помещения Музея городской скульптуры в собственность РПЦ.
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