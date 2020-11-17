Барнаул, , 16:58 — REGNUM Концепция конституционных (уставных) судов субъектов РФ себя не оправдала, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры конституционного и международного права Алтайского госуниверситета, кандидат юридических наук Константин Чепрасов.

«Конституционные (уставные) суды изначально задумывались как органы, которые будут проверять конституционность региональных нормативных правовых актов, решать споры о компетенции между исполнительными и законодательными органами госвласти субъектов РФ.

Однако на практике такие суды оказались полностью зависимы от исполнительной власти субъекта РФ и какого-либо реального воздействия на ситуацию в регионах не оказывали. Например, в случае если между главой исполнительной власти и депутатами заксобрания возникали принципиальные разногласия, то они предпочитали обращаться в Конституционный суд РФ, который довольно успешно решал многие коллизии регионального законодательства.

Ситуация с конституционными (уставными) судами похожа на ситуацию с местным самоуправлением — те, кто провозглашал в свое время независимость местных органов власти от государства, сейчас сами признают, что, мягко говоря, написали глупость. В итоге в поправках к Конституции РФ 2020 года эту глупость попытались решить, объявив местное самоуправление частью единой системы публичной власти.

А вот конституционным (уставным) судам не повезло. Если местное самоуправление в нашей стране всё же играет какую-то роль, то такие суды оказались рудиментами перестроечной эпохи», — пояснил эксперт.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Госдума 17 ноября 2020 года приняла во втором чтении законопроект, согласно которому из судебной системы России до 1 января 2023 года будут исключены конституционные (уставные) суды субъектов РФ. При этом регионы получат право принимать решения о создании конституционных (уставных) советов, действующих при законодательных (представительных) органах государственной власти субъектов. Таким образом, действующие нормы будут приведены в соответствие с новыми положениями Конституции.