Сан-Матео, США, , 16:47 — REGNUM Российские ритейлеры сообщают о возможной задержке поставок PS5 Digital Edition. Об этом 17 ноября рассказывает портал DTF.

Уведомления о задержке поставок отправили крупные розничные сети: «М.Видео», «1С Интерес», DNS и Videoigr.net. Российский офис Sony пока никак не прокомментировал ситуацию.

Напомним, старт продаж консоли PlayStation 5 в России должен состояться 19 ноября 2020 года. В других странах она доступна с 12 ноября.

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