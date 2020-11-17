Псков, , 16:48 — REGNUM В Псковской областной больнице выявили очаг коронавирусной инфекции. Положительный тест на СОVID-19 был получен у семи сотрудников и 15 пациентов. Проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия. Об этом 17 ноября сообщили в областной администрации.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

Источником занесённой инфекции стал пациент, который поступил на плановое обследование в отделение ещё в октябре. Первоначальный тест на COVID-19 у пациента был отрицательным, однако вскоре у него развилась пневмония, и повторный анализ показал положительный результат.

«Очаг локализован. Хирургическая помощь населению оказывается в полном объёме в других отделениях областной больницы», — уточнили в областной администрации.

Отметим, по данным регионального оперативного штаба, за прошедшие сутки в Псковской области было выявлено 167 новых случаев заражения, что на три инфицированных меньше, чем было выявлено сутками ранее. Всего в регионе с начала пандемии коронавирусом заразились 10 202 человек, из них на данный момент 5084 выздоровели, в том числе 15 — за сутки. 72 умерли.

Читайте ранее в этом сюжете: На Псковщине думают о введении новых ограничений из-за пандемии