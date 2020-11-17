Ванкувер, Канада, , 16:43 — REGNUM Новая игра франшизы Mass Effect может продолжить и оригинальную трилогию, и «Андромеду». Об этом 17 ноября сообщает издание Eurogamer.

На концепт-артах новой игры энтузиасты нашли упоминание обеих игр: архитектуру и объекты из Mass Effect Andromeda и ретранслятор из оригинальных Mass Effect. Вероятно, в следующей части человечество решит наладить связь с галактикой Андромеда и отправит туда ещё одну экспедицию.

Напомним, новая часть Mass Effect уже находится в разработке. По словам представителей студии Bioware, её занимается «команда ветеранов».

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