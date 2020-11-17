Санкт-Петербург, , 16:34 — REGNUM За время навигации 2020 года в Петербурге на водных объектах утонули 22 человека. Об этом 17 ноября сообщил начальник Поисково-спасательной службы Петербурга Юрий Данчук, передает корреспондент ИА REGNUM.

Сенатская пристань Дарья Драй © ИА REGNUM

При этом за аналогичный период — с апреля по ноябрь — 2019 года было извлечено из воды 33 утопленника.

«Навигация открылась намного позже, с учетом решений по борьбе с коронавирусом. Это не могло не сказаться на жизни города», — отметил Данчук.

Всего с апреля по ноябрь в городе зафиксировали 188 происшествий на акваториях, это, впрочем, на пять случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Спасти из воды удалось 20 человек, еще 176 петербуржцам оказали помощь.

Добавим, по словам заместителя начальника центра госинспекции по маломерным судам МЧС по Петербургу Дмитрия Ермаченкова, за время навигации патрули обнаружили 534 нарушения правил плавания, к ответственности привлекли 194 человек, 24 плавсредства переместили на спецстоянку для хранения задержанных судов.

За весь период навигации-2020 в городе произошла лишь одна авария: в районе Кронштадта столкнулись два гидроцикла.

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