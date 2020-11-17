Красногорск, , 16:39 — REGNUM В Подмосковье начала работу горячая линия по обеспечению бесплатными лекарствами пациентов с коронавирусом. Об этом 17 ноября сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

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Горячую линию запустили для граждан, которые проходят амбулаторное лечение от COVID-19. Звонки принимаются по телефону 8−495−748−48−80. С 8.00 до 18.30 с гражданами будут разговаривать операторы. В остальное время пациенты могут оставить свои сообщения на автоответчик, в рабочее время обращение будет изучено и заявителю перезвонят.

«Мы запустили горячую линию для тех пациентов, кто проходит амбулаторное лечение от коронавируса. На нее может обратиться каждый пациент в Московской области, проходящий лечение от Covid-19 на дому, если медицинский работник не выдал ему лекарственные препараты, согласно выбранной тактике лечения», — рассказала директор ГБУ МО «Мособлмедсервис» Ирина Полетыкина.

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