Красногорск, , 16:23 — REGNUM Повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области на ближайшие дни из-за гололедицы и порывистого ветра. Соответствующая информация размещена на сайте Гидрометцентра России.

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении метеослужбы.

Предупреждение о гололедице для столицы действует на период с 22:00 18 ноября до 03:00 19 ноября, для области — с 21:00 18 ноября до 06:00 19 ноября.

Кроме этого, в период с 13:00 18 ноября до 13:00 20 ноября в Москве и с 11:00 18 ноября до 11:00 20 ноября в Подмосковье ожидается ветер порывами до 15−20 метров в секунду.

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